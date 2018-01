Megaturnê de Roberto passará por 20 cidades

Roberto Carlos, que celebra 50 anos de carreira, anunciou em São Paulo uma programação comemorativa que vai levá-lo em um ano a 20 cidades do mundo. O show principal será em 11 de julho, no Maracanã, para 60 mil pessoas - a venda de ingressos será anunciada em breve (clientes do Itaú e Unibanco, patrocinadores, terão prioridade). Uma de suas maiores excursões começa em sua cidade natal, Cachoeiro do Itapemirim (ES), onde não canta há 14 anos. Será em 19 de abril, seu aniversário, no Estádio do Sumaré. "Vou segurar a emoção, senão vou chorar a cada meia hora", disse ele, de 68 anos. A equipe de Roberto contabilizou os números da megaturnê, que é comparável à de artistas como Madonna, U2 e Stones: 42 mil km serão percorridos, com 70 toneladas de equipamentos, 54 pessoas em 1 avião, 2 ônibus, 60 carros e 40 vans. Roberto distribuirá 3.456 botões de rosas vermelhas e 864 de brancas. Ele prometeu um disco de inéditas até o fim do ano e disse que tem canções fresquíssimas em parceria com Erasmo Carlos. "Trabalho muito, presto atenção a tudo que vejo, porque o que vejo pode se tornar uma canção. Eu gosto de tudo que o povo gosta." O cantor falou de suas motivações iniciais ("Desde que cantei no rádio pela primeira vez, decidi que ia ser cantor e não médico, como minha mãe desejava") e que seu novo disco vai falar do que sempre falou: amor. "É a coisa mais importante. Tento falar de uma forma que eu descubra que ninguém ainda tenha falado." Descontraído, macaqueou a si mesmo dizendo "são tantas emoções, bicho!" ("Eu também imito os imitadores", brincou) e opinou sobre diversos assuntos, até a crise econômica. "Acho que (para) os artistas, de modo geral, o efeito não é tão grande. Mas é lógico que tem um certo efeito." Entre as novidades da programação, está uma mostra multimídia na Oca do Ibirapuera, em janeiro de 2010, com curadoria de Marcello Dantas (realizador da Bossa na Oca, em 2008). O cantor e seu empresário, Dody Sirena, anunciaram também um segundo disco de parcerias, o Duetos 2. O repertório do show no Maracanã vai ser uma seleção de todas as fases de sua carreira. Roberto tem mais de 500 gravações em 56 álbuns. A parceria com Erasmo vai predominar. Ele diz que, antigamente, Erasmo e ele costumavam compor uma canção em um hora. Hoje, levam semanas burilando. "A gente está sempre buscando melhorar."