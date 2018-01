Criação de novas vagas: o governo estadual havia anunciado a criação de 50 mil novas vagas para o concurso público de professores, mas propôs aumentar este número para 80 mil Maior tempo máximo de contrato: no início do mês,o governador José Serra enviou à Assembleia Legislativa um aditamento ao projeto de lei n.º 19, ampliando de um para dois anos o tempo máximo do contrato para os docentes temporários. Pelo projeto original,eles poderiam ser contratados por um ano. Depois disso, teriam de ficar 200 dias fora da rede estadual antes de concorrer novamente à atribuição de aulas Escola de Formação: a Secretaria de Estado da Educação anunciou para agosto a abertura de sua Escola de Formação, que pretende preparar o professor que sai da faculdade para dar aulas na rede estadual