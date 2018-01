Medida que eleva orçamento do MEC volta a tramitar

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que termina gradualmente com a Desvinculação de Receitas da União (DRU) na área de educação a partir do ano que vem pode voltar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara esta semana. Há duas semanas, o Estado mostrou que, após ter sido aprovada no Senado, a PEC havia parado na Câmara - suspensa por causa de dois pedidos de vista de parlamentares da base governista - a pedido do Planejamento, apesar do acordo feito pelo governo a favor da emenda. Com a crise financeira global, a equipe econômica, que nunca foi favorável à proposta, tentou segurá-la. "Foi um mal-entendido. Eu sempre peço vistas de matérias que tenham impacto orçamentário", afirmou um dos autores do pedido de vistas, o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP).