Médicos extraem pé de cérebro de bebê

Médicos americanos encontraram um pequeno pé no cérebro de um bebê de 3 dias durante operação para a retirada de um tumor. Segundo o neurocirurgião Paul Grabb, que fez a operação no Memorial Hospital for Children, em Colorado Springs, também foram encontradas outras partes de um corpo parcialmente formadas. Ele classificou o caso como "único" e diz não ter certeza das causas do tumor. Opina que um feto pode ter começado a se formar a partir de outro, o que raramente ocorre no cérebro. O estado de saúde do bebê é bom.