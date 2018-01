Médico é o mais votado para reitor da Unicamp

O médico Fernando Ferreira Costa, de 58 anos, venceu a consulta à comunidade da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), realizada quarta e quinta-feira em Campinas, Piracicaba e Limeira, para indicação do novo reitor da instituição. Costa ficou com 60,97% dos votos válidos. A apuração terminou à 1h40 de ontem. A bióloga Gláucia Pastore ficou com 39,03% dos votos. O resultado da consulta será encaminhada ao Conselho Universitário da Unicamp e posteriormente o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), terá de referendar o nome. Costa substituirá o professor José Tadeu Jorge, no cargo desde abril de 2005. A posse do novo reitor, o décimo na sucessão do fundador da Unicamp, Zeferino Vaz, está marcada para o dia 17 de abril. O novo reitor administrará uma instituição que concentra 15% da pesquisa universitária brasileira e tem um orçamento previsto de R$ 1,2 bilhão. Do colégio eleitoral com 1.949 docentes, 1.595 foram às urnas; dos 7.189 funcionários, 5.546 votaram; e dos 24.936 alunos, 2.257 participaram da consulta. A votação foi proporcional: os votos dos docentes representaram três quintos do total, e os votos dos funcionários e alunos, um quinto, cada grupo. Fernando Ferreira Costa graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto em 1974, onde atuou como docente entre 1985 e 1989. Fez pós-doutoramento na Yale School of Medicine, nos Estados Unidos, e em 1996 foi aprovado como professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, da qual foi diretor. Costa foi pró-reitor de pesquisa entre 2002 e 2005, desde quando é coordenador-geral da Unicamp. Tem 216 trabalhos publicados em periódicos de circulação internacional. Entre suas prioridades, o novo reitor listou a criação de uma política de atração de docentes e pesquisadores e o incremento de ações de extensão e relações produtivas com empresas, o setor público e a comunidade. Costa também propõe a reestruturação da carreira docente e a reposição de vagas abertas por aposentadorias.