Médico é cassado por erro em implante

O médico Bayard Olle Fischer Santos teve o exercício profissional cassado anteontem pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul por indicar e implantar uma prótese peniana em um jovem de 22 anos que não necessitava do procedimento. Santos perdeu recurso movido no Conselho Federal de Medicina. Em nota, o Cremers afirmou que o médico foi "imprudente, negligente, além de não possuir comprovação de exames pré-operatórios".