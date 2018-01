A Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto descobriu que 76 comprimidos comprados de uma farmácia de Visconde do Rio Branco (MG), em licitação pública, eram falsos. A remessa chegou no dia 17 e no mesmo dia a secretaria detectou o problema. O medicamento sildenafil (Viagra, que também trata disfunção erétil) seria distribuído por determinação judicial a pacientes que tratam de hipertensão pulmonar.