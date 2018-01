O Conselho Federal de Medicina cassou o diploma da médica Neide Mota Machado, acusada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul de realizar cerca de 10 mil abortos durante os 20 anos que manteve uma clínica. Criminalmente, o caso será submetido a júri popular, em data ainda não marcada, pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.