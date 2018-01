MEC vai propor novo modelo para vestibulares

O Ministério da Educação vai iniciar um movimento para mudar a forma de seleção das universidades e alterar os vestibulares. Em reunião com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o ministro da Educação, Fernando Haddad, acertou ontem com os reitores a montagem de um grupo para desenvolver um novo modelo de prova. "Os vestibulares são todos iguais e ruins. Estão errados e sinalizam mal para o ensino médio. O ensino hoje está voltado para o vestibular e termina que boas escolas estão piorando em função disso", afirmou. O ministro põe na conta das provas malfeitas alguns dos problemas atuais do ensino médio, com uma educação voltada, segundo ele, para a memorização, e não para desenvolver a capacidade de raciocínio. "Hoje nós ampliamos para o ensino médio toda a rede de apoio que antes era só do fundamental: livro didático, merenda, transporte escolar. Mas nada disso vai resolver, porque colocamos um gargalo no final que é insuperável." No final do encontro, Haddad propôs uma reunião entre os representantes das comissões de seleção das universidades e o Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas em Educação (Inep), responsável por todas as provas de avaliação educacional feitas pelo governo federal, o que foi aceito pelo presidente da Andifes, Amaro Lins. "O vestibular é realmente muito arcaico. Hoje precisamos muito mais saber se o aluno consegue aprender do que medir o que ele sabe. Precisamos realmente alterá-lo." A dificuldade é a falta de ingerência que o MEC tem sobre os vestibulares. Com a criação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 1998, a intenção era ter uma prova nacional que medisse competências, e não conteúdos, e viesse a substituir o vestibular. Atualmente, mais de 500 instituições usam o Enem na seleção - a maioria, privadas. Nas públicas, algumas usam a prova como parte da nota de seleção. "Acho que alguns reitores temem que o Enem por si só esvazie alguns conteúdos", afirmou.