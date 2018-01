MEC suspende novas vagas em 7 instituições

O Ministério da Educação determinou que 7 instituições de ensino superior particulares não podem abrir mais vagas em vestibulares nem criar novos cursos enquanto não resolverem problemas com professores que descumprem a carga horária adequada. São três centros universitários e quatro universidades que, além de problemas com o corpo docente, tiraram conceitos 1 e 2 no Índice Geral de Cursos (IGC), avaliação das instituições feita pelo MEC. Veja a lista completa das instituições Outras 28 universidades e centros universitários terão prazo de 30 dias para sanear os mesmos problemas. De acordo com a Secretaria de Ensino Superior, uma supervisão detectou 123 instituições que ou não tinham o número necessário de professores com mestrado ou doutorado (como exige a lei) ou não tinham docentes em regime de dedicação exclusiva. Houve casos em que foram registrados os dois problemas. Após um prazo inicial para retificação das informações obtidas no Censo da Educação Superior 2007, sobraram 35 com problemas na carga horária dos professores. Dessas, 7 tiveram a criação de vagas e cursos suspensa. São elas: Centro Universitário da Cidade (RJ), Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (AM), Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, Universidade da Amazônia (PA), Universidade de Santo Amaro (SP), Universidade Iguaçu (RJ) e Universidade Santa Úrsula (RJ). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que universidades e centros universitários mantenham um terço de mestres e doutores no quadro docente. Além disso, um terço dos professores das universidades e um quinto nos centros universitários deve atuar em regime integral.