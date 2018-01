MEC distribui livros para escolas rurais

Cerca de 450 mil livros paradidáticos serão distribuídos para mais de 30 mil escolas rurais em todo o País, a partir do final de março. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) fará a distribuição de 111 mil kits da Coleção Ziraldo. Cada kit é formado por quatro volumes, com contos, fábulas, lendas, mitos, textos instrucionais, biografias e poemas. Os 2.336 municípios beneficiados devem entrar em contato com o responsável pelo programa Escola Ativa em seu estado para consultar a disponibilidade e retirar o material.