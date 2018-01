McDonald's paga indenização ao cliente que encontrou escorpião em sanduíche

McDonald vai pagar a indenização ao cliente que encontrou um escorpião em sanduíche Foto: REUTERS/lLucy Nicholson

Em 28 de setembro de 2012, em Belo Horizonte, um homem comprou um combo de Big Mac com batatas fritas e refrigerante e o levou para onde trabalhava. Até aí tudo normal, a surpresa veio ao encontrar um escorpião no meio do sanduíche.

A loja da Arcos Dourados Comercial de Alimentos Ltda, uma franqueada da rede McDonalds, foi condenada a pagar uma indenização de R$ 5 mil por danos morais ao consumidor, e deverá devolver o valor pago pelo produto também. A sentença, dada cinco anos após o ocorrido, foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

O homem não teve tempo de degustar o lanche, pois logo sentiu algo parecido com uma espinha de peixe na sua boca. Quando abriu o sanduíche, encontrou um escorpião morto em cima do hambúrguer. O consumidor voltou à loja para reclamar e o funcionário tentou convence-lo sobre as boas condições de limpeza da cozinha. Ainda assim, o consumidor preferiu registrar um boletim de ocorrência.

A empresa tentou comprovar com os processos de preparação dos lanches passam para rigorosos procedimentos de higienização, e que a origem do animal poderia vir do lugar em que o cliente trabalhava, uma oficina mecânica, a qual oferecia condições ideais que permitiriam a presença do escorpião.

De acordo com a Justiça mineira, a ingestão do lanche contaminado gera "descontentamento, insegurança, desconforto, angústia e abalo psicológico que ultrapassam situações comuns às quais todas as pessoas estão sujeitas e conduz à obrigação de indenizar por danos morais".

Após o recurso, a decisão foi confirmada pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O relator do recurso, o desembargador Manoel dos Reis Morais, argumentou que o fornecedor tem uma responsabilidade sobre o produto vendido, mesmo que não seja culpado pelo que ocorreu