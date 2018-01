MBA deixou de ser apenas business

MBA em design de automóveis e de objetos, em recursos humanos, em cinema, em jornalismo investigativo, em moda, meio ambiente, gastronomia, relações internacionais e bens culturais. Basta dar uma olhada na oferta de cursos disponíveis atualmente no mercado para perceber que a sigla MBA (em inglês Master in Business and Administration) define hoje especializações em áreas bem diversas da administração e finanças. Para alunos e alguns empregadores é uma diversificação saudável. Para outros empregadores e coordenadores de MBAs é uma apropriação sem sentido já que, por melhor que seja a qualidade do curso oferecido, a sigla define um programa da área administrativa. Ou seja, seriam interessantes como bons programas de especialização, dispensando as três letras iniciais. "Temos uma lista grande de MBAs. Mas dividimos o currículo de maneira que o estudante tenha as disciplinas básicas de gestão e administração e depois uma carga extra na área em que ele vai se aprofundar", explica Luis Vilalta, diretor de pós-graduação da Universidade Anhembi-Morumbi. A instituição, além dos MBA em finanças e administração, oferece programas em gastronomia, por exemplo. "No entanto, flexibilizamos em alguns pontos, por exemplo ao aceitar estudantes mais jovens, com poucos anos de experiência no mercado. Ao contrário de outras escolas, achamos que também pode ser produtivo para eles." No Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, os programas oferecidos abrangem design automotivo, design do produto, gestão do design e gestão da produção cultural. Na Faap, há o MBA em gestão do luxo. A Fundação Getúlio Vargas tem programas de MBA em jornalismo investigativo e realidade brasileira e MBA em bens culturais. "Cheguei ao MBA porque queria um curso de especialização na área cultural. Pretendo entrar nesse mercado e achei que com o programa estaria mais bem preparada", conta a produtora Lídia Cardoso Sanchez, de 33 anos. "Ainda não sei o impacto que terá na minha produção, mas já fiz muitos contatos e expandi minha rede em seis meses de curso. Já está valendo a pena."