Maurício de Sousa procura crianças para atuar no live action de ‘Turma da Mônica’

Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão são os melhores amigos em tinta e papel que as crianças brasileiras podem ter. Mas agora eles deixarão as páginas dos quadrinhos e vão ser representados pela primeira vez em um filme live action, isto é, interpretado por atores. E qualquer criança poderá fazer parte do elenco.

O longa contará a história de Laços, graphic novel publicada em 2015 para comemorar os 50 anos da Turma da Mônica. O livro, com roteiro e desenhos de Lu e Vitor Caffagi, é a graphic novel mais vendida no mercado brasileiro. Nela, os quatro amigos se juntam para resgatar Floquinho, melhor amigo canino de Cebolinha que está perdido.

Crianças de oito a doze anos poderão atuar no filme. Para isso, os seus responsáveis devem fazer a inscrição no site oficial do filme, de 1º a 15 de maio. O processo de seleção será composto de testes e audições, além de oficinas de vídeo, todos na cidade de São Paulo. A escolha será feita pelo diretor Daniel Rezende e por produtores do longa. Maurício de Sousa acompanhará todo o processo.

Um dos atores, porém, já está escolhido: é o cãozinho da raça Lhasa Apso que dará vida ao Floquinho. Atualmente ele passa por adestramento para agir de forma mais natural nas gravações.