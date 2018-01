Por causa do mau tempo, a Nasa suspendeu ontem a segunda tentativa de retorno do ônibus espacial Atlantis à Terra. Depois de um adiamento na sexta-feira, os planos da agência espacial americana eram de que a nave e seus sete tripulantes aterrissassem no Centro Espacial Kennedy, no estado da Flórida, ontem. É possível que eles retornem hoje.