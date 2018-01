Maturidade na carreira pesa na hora da entrevista

Não adianta insistir. Se o candidato ao MBA não comprovar maturidade profissional a vaga acaba sendo negada. Tanto nas escolas do Brasil como do exterior esse é o pré-requisito básico para admissão. E, na maioria dos casos, vale à pena esperar alguns anos para tentar outra vez. Como é o caso de Fernando Lopes, de 27 anos, hoje assessor do diretor de tecnologia de uma instituição financeira, que há dois anos não passou no processo seletivo do Ibmec São Paulo, mas há quatro meses tentou novamente e conseguiu a vaga. A primeira tentativa foi para uma vaga no MBA Executivo. "Eu só estava há 1 ano e meio na área administrativa do banco, o que não era suficiente para contribuir com a turma. Senti isso já durante a entrevista." Após a negativa, o executivo, cuja formação inicial é em ciências da computação, subiu de posto na empresa e assumiu função estratégica. "Evoluí muito nessa função e decidi tentar outra vez. Me empenhei para fazer o meu application (ficha de inscrição) e na entrevista estava seguro do meu objetivo de fazer o MBA." O que ele não esperava é que o processo seletivo lhe renderia uma mudança de escolha de curso. Em vez de fazer o MBA Executivo, Lopes freqüenta atualmente uma turma do MBA em Finanças. "Na avaliação, o entrevistador me mostrou que seria mais interessante para mim e hoje vejo que ele tinha razão." O diretor acadêmico de pós-graduação Lato Sensu do Ibmec São Paulo, Irineu Gianesi, explica que os candidatos ao MBA devem fazer uma adequação do momento de carreira ao escolher os cursos. "Temos de garantir que todos os alunos de uma turma tenham o mesmo nível de maturidade profissional. E não adianta um candidato se preparar para a entrevista porque terá de comprovar a partir de suas experiências", explica. O diretor de marketing e relações institucionais da FIA, Celso Grisi, também diz que é importante os candidatos discutirem com os entrevistadores a sua disponibilidade de horário e dedicação. "O candidato não pode fazer o que não tem disposição. Ele tem de ter tempo para absorver a teoria, trocar experiências com os colegas."