Mato Grosso do Sul tem 1ª morte

O Mato Grosso do Sul confirmou ontem a primeira morte por gripe suína no Estado. A vítima é Ana Paula Elias Guinda, estudante de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ela tinha 24 anos e morava em Três Lagoas, na divisa com São Paulo. Os primeiros sintomas da doença foram confirmados em 20 de julho, dia em que a estudante foi internada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Ela morreu no dia 3. No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 8 mortes causadas pela gripe, totalizando 78 no Estado. O Rio anunciou mais 4 mortes (2 adultos e 2 bebês), indo a 43 no total. Ribeirão Preto e Hortolândia, ambas no interior de São Paulo, confirmaram seus primeiros óbitos. No País, o total de mortes, segundo as secretarias estaduais, é de 382.