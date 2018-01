Mata secundária contará para plano do clima

As florestas secundárias na Amazônia serão levadas em conta nos cálculos de metas previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, apresentado em dezembro. Uma das metas é "eliminar a perda líquida da área de cobertura florestal no Brasil até 2015", o que significa que as áreas de florestas plantadas e secundárias deverão se equiparar em tamanho à área de florestas primárias desmatadas, equilibrando o fluxo de carbono dessas atividades. "Estas áreas (de floresta secundária) serão consideradas no balanço de carbono do inventário florestal que avalia o conteúdo de carbono estocado em nossas florestas", disse a secretária de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Suzana Kahn Ribeiro. O projeto para mapear o uso de solo em áreas desmatadas, segundo apurou o ?Estado?, surgiu em meio à crise criada pelo aumento do desmatamento no início de 2008, quando o setor agrícola foi acusado de fomentar a devastação da floresta.