Massagem neles!

Há 10 anos, eles torceriam o nariz, alegando que não é coisa de 'macho'. Mas, hoje, com alguns preconceitos deixados de lado, ganhar um vale massagem no Dia dos Pais não é mais algo tão constrangedor. Já existe até uma turma de homens que não abre mão da oportunidade de aliviar o corpo das tensões com o tratamento. E, de olho neles, as clínicas de estética desenvolveram técnicas especialmente para o público masculino, como o inusitado banho de cerveja. 'Minha esposa sempre dizia que eu tinha de ir a uma clínica e fazer um tratamento. Na primeira vez, marquei a consulta no final da noite, para ninguém me ver entrando', lembra o publicitário Fernando Machado, de 43 anos. Hoje, ele não liga para o que os amigos dizem. 'Depois da primeira massagem, saí tão relaxado que fiz um pacote anual. Me considero um cara mais tranqüilo, principalmente com os meus filhos', conta Machado. Segundo José Guilherme Couto de Oliveira, psicoterapeuta e professor do Centro Reichiano de Estudos Terapêuticos, a massagem serve para aliviar as tensões que o ser humano produz para se defender de ameaças externas (reais ou imaginárias). 'As pessoas costumam reter emoções e isso faz com que o corpo fique travado, o físico acaba refletindo o estado emocional.' O especialista explica que algumas técnicas milenares têm comprovação científica. No entanto, ele é categórico ao dizer que não há estudo que supere a aprovação do paciente. 'Não existe ciência melhor do que a própria pessoa para dizer se a massagem relaxa ou não.' Quem concorda com esta teoria é o executivo Elias Campos, de 40 anos. 'Lido diariamente com o público e a técnica fez com que eu ficasse menos estressado. Tenho uma filha que faz circo e, quando ela chega em casa, quer continuar a brincadeira. Hoje em dia, consigo brincar com ela sem me cansar.' Consulta médica De acordo com a fisioterapeuta Normian de Oliveira Loureiro, mestre em Psicologia da Educação e presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Fisioterapia da Região 3, para que a massagem relaxante - cientificamente conhecida como vasodilatadora - seja eficiente, é importante passar por uma consulta médica. 'O profissional avaliará o paciente e determinará o tempo e a quantidade das sessões. Fora isso, fará um estudo de quais manobras serão utilizadas durante o processo.' Onde procurar Pela Capital, inúmeras clínicas recebem os homens e estão com promoções especiais para o Dia dos Pais. Na Kan Tui (5505-4433), uma sessão de shiatsu sai por R$ 71 até o fim do mês. 'Trabalhamos os nódulos das costas, que são retentores de tensão', garante Geisa Doho, fisioterapeuta especializada em dermatologia, que trabalha na clínica. Márcia Martinato, coordenadora da Saint Beauty (3168-4403), desenvolveu um vale massagem para os pais (R$ 62), ideal para os filhos que deixam para comprar o presente na última hora. Ela conta que 'os homens gostam das massagens que são mais rápidas e fortes'. Já a clínica Visage (3675- 1567) criou o banho de ofurô de cerveja seguido de massagem (R$ 200 até o final de agosto). 'O banho elimina toxinas e estimula o bom humor', sugere Cecília Albuquerque, esteticista da clínica.