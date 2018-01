Marni abre a maior loja de roupas do mundo em Tóquio

A marca Marni abriu uma loja em Tóquio, em Aoyama, que se tornou a maior butique do mundo. A nova loja, de 290 metros quadrados, é iluminada por jogos de luzes que contrastam com os materiais de pedra. As várias áreas são separadas por mármores coloridos em formas geométricas de pedra incrustradas no pavimento. Ao longo das paredes de cimento não trabalhado, encontram-se inumeráveis expositores de acessórios e lingerie recobertos por pele, plástico ou fibra de vidro, e iluminados propositalmente para evidenciar o nítido contraste com o chão. Em alguns pontos, as paredes são revestidas com uma tapeçaria estofada de cores vivas. Acima do cômodo redondo, uma grande nuvem em aço está suspensa, de onde uma luz é difundida sobre os expositores de calçados, revestidos com pele. Os expositores circulares estão pendurados acima de um grande tapete redondo rodeado por algumas cadeiras de peles. O piso superior é dedicado à coleção prêt-à-porter apresentada em uma fila de manequins suspensos que se movem graças a um complexo sistema de ventiladores. O chão é composto por uma combinação original de mármore branco e cimento.