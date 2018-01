Mares da Antártida guardam ''cidade'' com dezenas de milhões de estrelas-do-mar

Cientistas descobriram uma ''cidade de estrelas-do-mar'' nas águas do Pólo Sul, ao sul da Nova Zelândia. Uma montanha subaquática parece ser povoada por uma única colônia com dezenas de milhões de estrelas, estima o Instituto Nacional de Pesquisa Aquática e Atmosférica da Nova Zelândia em um comunicado. Biólogos do país e da Austrália coletaram algumas espécies nunca registradas no pico de uma das montanhas da cordilheira subaquática Macquarie, que se estende do sul da Nova Zelândia até o continente antártico