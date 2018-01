Marcelo Sommer traz Japão para o Rio

A grife Marcelo Sommer tomou conta do Cine Odeon nesta quarta-feira, 6, na coleção primavera-verão do Fashion Rio 2007. Inspirado na novela Horizonte Perdido, de James Hilton, dos cartazes à sala de projeção, o desfile foi invadido pelo Japão, com modelos assinados por Thaís Losso, estilista da grife. Com champanhe a comidinhas orientais, a grife montou cenário impressionante, inspirado no Monte Fuji. Na passarela, o usual mix de estilo. Destaque para os vestidinhos curtos e bordados e para as amarrações de obi, além de blazers no formato de quimono. As estampas foram inspiradas em lenços japoneses, com abuso de cores. No masculino, as formas de bermudas esvoaçantes chamaram a atenção.