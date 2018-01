Maquiagem quente

.

Com sua arte e paleta de cores, os maquiadores traduzem os conceitos das coleções nos desfiles do São Paulo Fashion Week. Para saber o que vai estar em alta no próximo verão, o Feminino entrevistou os maquiadores Theo Carias, Fernando Torquato e Marcos Costa.

Theo, responsável pelo look da top Fernanda Motta nesta edição especial de moda, destaca uma maquiagem fresh para o verão, na qual a grande estrela é a pele bonita, jovem e revigorada. "Dourado e bronze são cores da estação, sem esquecer os tons neon, que voltam com tudo nas roupas, numa releitura dos anos 80. Para fazer um link com a moda, a dica é passar um delineador colorido ou glitter à noite", sugere.

MINERAL – Make de Fernando Torquato

Embora criado especialmente para o editorial de moda, o look de Fernanda vale como inspiração para as mais antenadas. No passo a passo, Theo começou pelo primer, produtinho milagroso que melhora a textura da pele, disfarçando as imperfeições. Depois, passou a base, com ajuda de um pincel largo: "O truque é não cobrir todo o rosto", ensina. Em seguida, misturou um pó terracota e blush alaranjado. O iluminador, diz ele, cria pontos de luz no rosto. Mas vá com calma: usando os dedos, passe apenas no osso que fica logo acima das maçãs e próximo às têmporas.

Nas pálpebras, sombras nos tons de rosa e laranja. No canto externo do olho, o maquiador usou sombra cor de vinho esfumaçada e, logo abaixo da sobrancelha, uma sombra opaca rosinha. "Para deixar a sobrancelha impecável e sem falhas, uso sombra marrom. Com um pincel fino e molhado, reproduzo tracinhos que ficam imperceptíveis." E, para realçar o olhar, curvex, máscara e cílios postiços.

NEON – Pink no make de Marcos Costa (à esquerda), e laranja nos lábios, por Theo Carias

PÔR DO SOL

Segundo Marcos Costa, consultor da Natura, no último SPFW, o laranja, o pink, os dourados e o salmão foram hits nas passarelas e também fora delas. "Senti que as mulheres estavam cansadas da boca sem cor. No verão, as cores solares vão colorir os olhos, maçãs e lábios, complementadas por máscara e cílios postiços." Para ele, a pele merece um cuidado especial na estação mais quente do ano. Por isso, indica produtos que contenham ação hidratante e proteção solar. O ideal é optar por uma base fluida com cobertura transparente, para disfarçar as imperfeições.

No make up da modelo Carol Prates, feita com a linha Aquarela, da Natura, o que mais chama atenção é a boca brilhante, rosa pink. "Como a boca é o foco da atenção, a pele e os olhos são bem suaves", diz o maquiador, que usou um duo de sombras nas cores salmão e pêssego, e blush rosa.

REINO MINERAL

Além das cores, a textura dos cosméticos conta pontos no resultado final. O maquiador Fernando Torquato, consultor de O Boticário, ressalta a naturalidade da pele nas maquiagens de verão, obtida com os cosméticos que levam em sua fórmula pedras brasileiras (turmalina, safira e ametista), argila e outros minerais triturados e transformados em pós finíssimos. Segundo ele, esses produtos espalham de forma uniforme os pigmentos sobre a pele, dando maior cobertura, com menor absorção de óleo e umidade. "A vantagem de explorar a maquiagem mineral está no fato de ela ser leve, não prejudicar a cútis – é oftalmo e dermatologicamente testada, indicada, inclusive, para peles sensíveis –, ter maior aderência, luminosidade e transparência ideal."

– Destaque para os beges e marrons cintilantes, rosados e lilás, e o verde esmeralda. O verde combina com a pele bronzeada e valoriza tanto olhos claros como os castanhos. Os batons fúcsia e alaranjados estão em alta, assim como rosa e lilás, que continuam chamando a atenção. O vermelho retorna na estação. Nas maçãs, blush nos tons argila, rosa e pêssego. Os brilhos labiais terão tons nude, boca e terra, além de dourados.

Na maquiagem da modelo, Fernando usou base mineral em pó e, nas pálpebras, tons de rosa e bronze. "No cantinho interno, um toque de sombra rosa umedecida em água." O olhar misterioso foi obtido com lápis preto em cima e embaixo dos olhos, e muito rímel. O blush pêssego dá um ar saudável. Nos lábios, batom rosa claro.