Maquiagem do verão é clean

No verão, essas perguntas são cada vez mais freqüentes entre as mulheres: que maquiagem devo usar para o dia e para a noite? Numa época quente como o verão, o ideal é que a pele esteja iluminada e com um ar saudável. A regra é sempre a mesma, independentemente do horário. Hoje temos infinitas opções de autobronzeantes. Para bons resultados, sem que seja preciso expor seu rosto ao sol, misture hidratantes com bases de pigmentos luminosos com autobronzeantes em gel. Se preferir uma pele ainda mais natural, misture as bases com um hidratante líquido. Depois, dê uma ligeira pincelada com blush por cima. Dica: para dar mais frescor à pele, dê leve batidinhas nas bochechas. Para o dia, depois de ter feito uma pele radiante, use uma boa máscara preta. Para a noite, faça a mesma coisa, mas com um pouco mais de cor nos olhos e na boca. Várias camadas de máscara ajudam a dar mais impacto no olhar. Lápis preto também é indicado para complementar o olhar. Na boca use apenas gloss com micro glitter, é o suficiente para um toque bem especial aos lábios, deixando-os mais carnudos e sensuais. Para o corpo, se for usar aquele decote, experimente produtos que soltam micro glitters. Eles dão um ar mágico na pele bronzeada.