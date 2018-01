Mapa da mina

Adidas: agasalhos, tênis e mochilas para homens, mulheres e crianças, dos mais variados modelos e estilos. Tudo isso você vai encontrar na loja. Os descontos variam de 30% a 70%. Camisetas e shorts estão sempre em promoção e custam entre R$ 20,00 e R$ 50,00. Você pode encontrar ainda tênis femininos a partir de R$ 129,00. Av. Ibirapuera, 2335, Moema, tel.: 5051-0851. De segunda a sábado, das 10 às 20 horas; domingo, das 10 às 17 horas.

Any Any: a loja de moda íntima promove um bazar todo último sábado do mês, de janeiro a outubro, reunindo peças de coleções passadas, com descontos de até 60%. R. da Paz, 1855, Chácara Santo Antonio, tel.: 5180-2177. De segunda a sexta, das 9 às 18 horas e, aos sábados, das 9 às 16 horas. No sábado em que é realizado o bazar, o horário é das 9 às 18 horas.

Banana Price: a loja tem sapatos e sandálias, desta e de outras coleções, que custam a partir R$ 59,00 (rasteiras), R$ 79,00 (sapatilhas) e R$ 89,00 (sapatos tipo boneca). Al. Lorena, 1610, Jardim Paulista, tel.: 3081-3460. De segunda a sábado, das 9 às 20 horas e, aos domingos, das 12 às 19 horas.

Bob Store Outlet: a loja oferece peças do verão 2008/2009, mas é possível garimpar ótimos itens que nunca saem de moda (bolsas, bijus e cintos) com descontos que variam de 50% a 70%. Lá você encontra shortinhos entre R$ 60,00 e R$ 70,00, vestidos de malha de R$ 59,00 a R$ 120,00, e bons sapatos de R$ 80,00 a R$ 99,00. R. Cristiano Viana, 84, Jardim Paulista, tel.: 3842-4424. De segunda a sexta, das 10 às 18 horas e, aos sábados, das 10 às 17 horas.

Guaraná Brasil Extra: a grife de moda feminina jovem oferece peças de coleções passadas com descontos de até 50%, como blusinhas de R$ 99,00 por R$ 49,00, e vestidos de malha de R$ 260,00 por R$ 120,00. Shopping SP Market, Av. das Nações Unidas, 22.540, tel.: 5548-3815. De segunda a sábado, das 10 às 22 horas e, aos domingos, das 13 às 19 horas.

Jorge Alex: esta grife de sapatos femininos vende produtos de fabricação própria, mas é na ponta de estoque, instalada no fundo da loja, que há sobras de coleções passadas e itens da nova coleção com descontos de até 80%. Vale a visita, pois você encontra sapatilhas e rasteirinhas por R$ 9,00, e sandálias a partir de R$ 49,00. R. Alfredo Pujol, 1269, Santana, tel.: 3321-7700. De segunda a sábado, das 9 às 20 horas e, aos domingos, das 11 às 19 horas.

Huis Clos Outlet: a ponta de estoque da grife Huis Clos, da estilista Clô Orozco, oferece descontos que chegam a 65% para vestidos, sapatos, tricôs, calças, roupas de festa e esportivas. A grife Maria Garcia também está representada no outlet. Ambas trabalham com coleções anteriores. R. do Bosque, 185, Barra Funda, tel.: 3392-1600, ramal 238. De segunda a sexta, das 10 às 19 horas e, aos sábados, das 10 às 16 horas.

Ittem Calçados: a loja oferece descontos nos calçados que chegam a 70%, em três faixas de preços: rasteiras, de R$ 199,00 por R$ 69,00; salto médio, de R$ 300,00 por R$ 99,00, e sandálias de piton (pele de cobra), de R$ 390,00 por R$ 129,00. Al. Lorena, 1.188, Jardins, tel.: 2365-0035. De segunda a sexta, das 10 às 19 horas e, aos sábados, das 10 às 14 horas.

Mari. M: peças de lingerie estão à venda na loja com descontos de 50%. As calcinhas de algodão da última coleção, por exemplo, custam a partir de R$ 13,00; e os sutiãs, do mesmo tecido, custam a partir de R$ 35,00. R. Oscar Freire, 1572, Jardins, tel.: 3085-8303. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10 às 19 horas e, sábados, das 10 às 14 horas.

Max Mara Outlet: conhecida por sua moda clássica e atemporal, a grife italiana virou objeto de desejo por causa do acabamento impecável das peças. No outlet, há vestidos do verão passado e casacos do último inverno, com descontos de até 60%. R. José Jannarelli, 573, Morumbi, tel.: 3721-9764. A loja funciona de segunda a sexta, das 10 às 19 horas e, aos sábados, das 10 às 16 horas.

Puket Outlet: a única franquia da marca localizada fora de shopping centers tem modelos antigos com descontos de até 30%, para crianças e adultos (pijamas, camisolas e lingeries). Lá você encontra meias de algodão infantis que brilham no escuro, por R$ 9,90, e lingeries a partir de R$ 39,90. R. Teodoro Sampaio, 2057 C, Pinheiros, tel.: 3034-1974. Funciona de segunda a sábado, das 9 às 18 horas.

P&H Parresh: a loja recebeu peças da estação com até 80% de desconto. O vestidinho polo custava R$ 199,00, e agora sai por R$ 59,00. Já a blusa de tricô com seda saía por R$ 249,00 e, atualmente, custa R$ 59,00. Av. Bem-Te-Vi, 111, Moema, tel.: 5561-1103. Funciona de segunda a sexta, das 10 às 19 horas; aos sábados, das 10 às 18 horas e, aos domingos, das 12 às 17 horas.

Reebok Outlet: a loja tem mais de 3 mil itens em oferta. Lá você encontra tênis, camisetas, jaquetas, agasalhos, roupas de fitness, bolsas, mochilas e acessórios da marca. O forte são as coleções anteriores a preços bem convidativos, mas há também produtos em lançamento, embora com preços iguais aos das demais lojas. Bermudas masculinas custam a partir de R$ 49,90; regatas femininas, a partir de R$ 29,90; além de mochilas, a partir de R$ 49,00, e tênis, a R$ 99,00. Shopping SP Market, Av. das Nações Unidas, 22.540, tel.: 5522-6308. Funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e, aos domingos, das 14 às 20 horas.

Reinaldo Lourenço: todas as roupas da loja do estilista estão com até 30% de desconto - inclusive as da nova estação. A calça jeans que custava R$ 499,00 agora sai por R$ 349,00; camiseta, de R$ 198,00 por R$ 138,00. R. Bela Cintra, 2.167, Jardins, tel.: 3085-8150. Abre de segunda a sexta, das 10 às 20 horas e, aos sábados, das 10 às 19 horas.

Track & Field: a loja especializada em artigos esportivos vende peças de coleções passadas com até 50% de desconto. Mas é possível encontrar também modelos novos em liquidação. Camisetas de termo dry, que custavam R$ 109,00, saem por R$ 59,00; leggings de R$ 139,00 custam agora R$ 89,00. Os biquínis custam a partir de R$ 69,00, e as sungas, R$ 40,00. Há também camisetas de algodão por R$ 29,00 e R$ 39,00. R. Cristiano Viana, 80, Jardim Paulista, tel.: 3048-1266. Funciona de segunda a sexta, das 9h30 às 19h; e aos sábados, das 9h30 às 18h.

Tok & Stok Saldo: a loja que trabalha com produtos de mostruário, peças devolvidas ou com pequenos defeitos oferece 60% de desconto em todos os itens, exceto móveis de cozinha. O sofá de dois lugares, feito de couro sintético na cor café, sai de R$ 1.662,00 por R$ 664,00. Já a cadeira de escritório luxo executiva custava R$ 1.071,00, mas o cliente paga R$ 428,00. Av. Tucunaré, 500, Tamboré, Barueri, São Paulo, tel.: 2186-8444. Aberta de segunda a sexta, das 9 às 20 horas; aos sábados, das 9 às 17 horas, e domingos, das 14 às 20 horas.