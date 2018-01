Manual do aquecimento

Será lançada em 5 de setembro a nova edição do Manual de Etiqueta sobre Sustentabilidade, uma iniciativa do Planeta Sustentável. Cerca de 2,7 milhões de exemplares serão produzidos, trazendo dicas de como enfrentar o aquecimento global. Um dos destaques deve ser uma linha do tempo, de 1514 a 2009, com a evolução das políticas ambientais registradas no País. O conteúdo estará disponível na internet após o lançamento, por meio do endereço planetasustentavel.abril.com.br/cartilha