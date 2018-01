Manual da Fuvest tem erro em questionário

A Fuvest publicou em seu site (www.fuvest.br) uma retificação sobre a pergunta 12 do questionário socioeconômico, parte do manual do vestibular, à venda desde o dia 6. Ao perguntar qual o grau de instrução da mãe do candidato, o nível "universitário completo" é dado como o maior possível. Já a pergunta anterior, sobre o pai, oferece mais uma opção: "mestrado ou doutorado". Segundo a Fuvest, foi um erro de impressão notado apenas depois que 150 mil manuais já estavam prontos e não há como corrigir.