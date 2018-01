Manuais que ensinam brincadeiras se multiplicam nas livrarias

Antigamente brincar era a atividade principal na rotina de qualquer criança. Para muitos pequenos de hoje, contudo, brincar se tornou algo raro em suas agendas cada vez mais cheias. Talvez por isso várias publicações chegam às livrarias para lembrar que criança tem que brincar. E muito.

Um desses livros tem um título audacioso: "501 atividades para as crianças longe da TV". A publicação nada mais é do que um convite para deixar as todas as telas de lado, já que não é só a TV que hipnotiza nossos filhos, e partir para brincadeiras dentro de casa, ao ar livre, usando sucata, números, letras, sons e todos os tipos de objeto. A autora é a australiana Di Hodges, professora de educação infantil há 20 anos. Cá entre nós, só uma professora para ter tanta criatividade para fazer uma lista e brincadeiras desse tamanho. Para os pais e as crianças não se perderem, há uma listinha do que usar e como brincar das atividades propostas, além de ilustrações de algumas brincadeiras.

Foto: Reprodução

Outro livro de brincar que está nas prateleiras e que tem feito muito sucesso aqui em casa é o que propõe as "101 coisas para fazer antes de crescer", da americana Laura Dower - mãe de 3 crianças, ex-baby-sitter e editora de livros infantis. As atividades são muito divertidas. Ela sai do comum e ensina a fazer cápsulas do tempo, criar minhocas, fazer fantoches ou manobras radicais com o skate.

Claro que não adianta comprar um livro desses e não brincar junto. Criança quer um parceiro de aventura e, embora o livro sempre dê asas à imaginação dos nossos filhos, o que eles querem é pai e mãe descalços, mangas dobradas, com a mão na massa, viajando junto na brincadeira. Vocês sim, são os melhores manuais que seus filhos podem ter.