Manipuladora nata

Ela foi a primeira atriz a conquistar o Oscar, em 2008, por uma atuação em língua francesa. No caso, o filme Piaf – Um Hino ao Amor, no qual mergulhou de cabeça na vida dramática da cantora Edith Piaf, personagem forte e combalida. Porém, no seu mais recente trabalho, Marion Cotillard muda completamente de rumo: é a femme fatale que faz par com Leonardo DiCaprio no thriller A Origem, de Christopher Nolan (mesmo diretor de Amnésia e Batman – O Cavaleiro das Trevas, para citar apenas dois).

"Quando li o roteiro, vi que não lembrava nada do que já tinha feito, nem nada do que havia visto até então, assinado por um diretor do naipe de Chis Nolan", declara a atriz francesa, de 34 anos. "Antes de mais nada, queria muito trabalhar com Leonardo DiCaprio e com Christopher Nolan." Mas foi o ineditismo da trama que mais a motivou a aceitar o convite. "É algo difícil de descrever, e tenho a sensação de que é o tipo de filme que fará com que cada pessoa tenha sua própria interpretação, dependendo do que tem dentro de si."

A Origem (Inception, o título original) mescla ação com ficção científica: o personagem de Leonardo DiCaprio tem o poder de "roubar" sonhos das pessoas e, graças a este dote, passa a fazer espionagem industrial. Marion Cotillard conta que, como preparação para as filmagens, pesquisou sobre sonhos, um mundo pelo qual sempre foi fascinada. "Eu já sou uma pessoa que sonha muito e me lembro depois, na maioria das vezes", revela. "É muito interessante o fato de que os sonhos conectam coisas dentro de você."

Para a atriz, o universo do subconsciente é curioso justamente por ser enigmático. "De tudo que eu li a respeito, o mistério persiste no final. Todas as explicações e interpretações que já foram dadas não resolveram o enigma, e considero isso uma boa coisa!" A forma como as pessoas lidam com elementos velados em um estado de consciência, acrescenta, é bem diferente de como o fazem quando estão em um estado de sono. "O filme trata de como você entra em um sonho e o que pode ser extraído disso."

Romance. Marion Cotillard faz par com DiCaprio

Bem e mal. Sua personagem em A Origem – chamada Mal, não por acaso – é o grande amor de Cobb (Leonardo DiCaprio), mas também é nociva a ele. "Mal cristaliza dor. Ela machuca Cobb porque é seu mal", resume Marion Cotillard. "Quando perguntei a Chris (Christopher Nolan) se este era um nome americano, ele disse que não. É uma personagem complexa, que me deixou muito intrigada a primeira vez que li o roteiro."

Ainda segundo a atriz, a relação entre Mal e Cobb é muito particular, pois ela manipula ele, porque também é manipulada pelo parceiro, por meio do subconsciente e dos sonhos. "São duas pessoas que se amam, mas que compartilham uma imensa dor e não podem viver juntos. Ambos estão perdidos", resume.

O diretor Christopher Nolan ficou mais que satisfeito com a escolha dos dois atores para o casal protagonista da trama. "Ela e Leo interpretaram um casal incrivelmente tocante."

Já as cenas de ação foram algo completamente novo para Marion Cottilard, com experiência em dramas e musicais. Ela conta que, algumas vezes, se sentiu como uma criança em um parque de diversões. "Foi a primeira vez que tive de fazer cenas com um envolvimento físico totalmente diferente. É emocionante quando você descobre algo novo, e isso fez com que me divertisse bastante."

No entanto, a troca de experiência de dramaturgia no set é o mais comemorado pela atriz. "Trabalhar com Leonardo DiCaprio é como ser sugada para uma sensibilidade e inteligência de atuação. Foi uma das experiências mais intensas que tive com um ator, justamente porque tive a maior parte das minhas cenas com ele."

O diretor Christopher Nolan não fica atrás nos elogios. Marion Cottilard diz que ele tem um mundo interior muito específico, único. "Em um filme grandioso como este, que é como um labirinto, teve momentos em que minha interpretação não coincidia com a dele." Mas diz que, ao mesmo tempo, ele é capaz de abrir caminhos para os atores com total simplicidade. E foi o que fez.