Mania ou uma doença psquiátrica?

Fernanda Vasconcellos (a Nanda, de Páginas da Vida) já declarou que tem mania de limpeza. É limpando cada cantinho de sua casa, aliás, que ela decora os textos da novela. Manias geralmente não requerem tratamento. Muitas delas, porém, podem ser confundidas com transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Só um psiquiatra pode fazer a diferenciação precisa entre mania e TOC, mas algumas dicas servem de alerta. Um bom indicativo é o tempo gasto durante o dia com obsessões e compulsões: se a pessoa perde uma hora ou mais com elas, já apresenta sinais da doença. Também se deve avaliar o grau de sofrimento associado à mania: existe, por exemplo, isolamento social por ter de gastar tanto tempo realizando tarefas relacionadas à limpeza? No geral, é muito comum que os portadores de TOC apresentem idéias obsessivas relacionadas à contaminação por sujeira ou micróbios.