Mancha de esgoto atinge praias da zona oeste do rio

Apesar da mancha de esgoto que atinge desde o início da semana a Prainha e as praias da Macumba e de Grumari, zona oeste do Rio, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente recomendava ontem o banho de mar na região. Consideradas refúgios de água limpa na capital, as praias passaram a sofrer danos comuns a outras da zona sul. O diretor da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, Jorge Briard, atribui o problema à ocupação desordenada e acusa a prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal do Habitat afirma ter "implantado 731 mil metros de rede de esgoto em comunidades carentes nos últimos anos".