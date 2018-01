Mamografia não detecta metade dos tumores

Estudo publicado no jornal de medicina Lancet aponta que aparelhos para detectar tumores estão falhando em quase a metade dos casos de câncer de mama no estágio inicial. A pesquisa sugere que muitas vidas poderão ser salvas se todas as mulheres tiverem acesso às ultra-sonografias de imagem por ressonância magnética, conhecidas como MRI. O estudo concluiu que mamografias baseadas em raios X detectaram apenas 56% das lesões prematuras em mulheres de alto risco, enquanto 92% foram detectadas pelas ultra-sonografias MRI, usadas para encefalogramas. Quase todos os cânceres de mama começam com células cancerosas não invasivas nos dutos mamários - quando detectadas e tratadas, a doença não avança. De acordo com Christiane Kuhl, pesquisadora da Universidade de Bonn, "se você detectasse todos os casos de DCIS (sigla em inglês do carcinoma ductal in situ, quando as células cancerígenas ficam confinadas nos dutos lácteos da mama e) evitaria todos os casos desse tipo de câncer". "A conclusão de que o exame MRI é superior à mamografia vai provocar uma reviravolta nas coisas", disse. O estudo levanta novas questões sobre os programa nacional de exames para detecção do câncer de mama do Reino Unido, com base no qual todas as mulheres entre 50 e 70 anos devem fazer mamografias regularmente, porém não exames de MRI. Somente mulheres mais jovens com alto risco de contrair a doença são submetidas a essas ultra-sonografias caras, que usam magnetos gigantes para produzir imagens do tecido mole. Porém, algumas pessoas alertam para o fato de que que exames mais rigorosos podem extrapolar o diagnóstico de uma condição que, em cerca de 75% dos casos, não leva a um câncer de mama, submetendo-se as mulheres a um estresse desnecessário. Pelo estudo, o MRI e a mamografia foram testados em 7.319 mulheres que estavam sendo acompanhadas, ou porque tiveram um câncer de mama ou tinham um histórico familiar de câncer. Cerca de 167 foram diagnosticadas com DCIS, 92% delas pelo exame MRI e 56% pela mamografia. Nas mulheres com DCIS mais severos, ou seja, mais propensos a levar a um diagnóstico de câncer de mama, o exame MRI detectou 98% deles e a mamografia, 52%. Em 2006, o programa de exames para detecção de câncer na Inglaterra diagnosticou 13.809 casos de câncer de mama - 2.872 deles eram DCIS. O estudo sugere que essas mulheres poderiam hoje ser liberadas quando, na verdade, teriam algumas células pré-cancerígenas. Especialistas insistem que se deve ter cautela e alertam que o estudo foi baseado em uma amostra pequena de mulheres jovens. Em comentário publicado junto com o artigo, Carla Boetes e Ritse Mann, do Centro Médico Nijmegen da Universidade Radboud na Holanda, escreveram que "essas descobertas só podem levar à conclusão de que o MRI é mais eficaz do que a mamografia na detecção e diagnóstico dos tumores. Portanto, MRI não deve ser visto mais como um acessório, mas como um método distinto de detecção do câncer de mama no seu estágio inicial".