Malhação só para mulheres

Em comum nada de espelhos, esteiras ou homens. São as academias só de mulheres, que se expandem no País em diversos formatos e vêm interessando àquelas que gostam (ou precisam) de exercícios. A professora Gisele Cevoli, da Contours Express Pompéia, explica que em geral elas aprovam o conceito porque não precisam se preocupar com a roupa ou em fazer depilação. "Muitas vêm do jeito que estão em casa, sem se arrumar. Numa academia convencional, com homens, querem combinar roupa", diz. Há desde adolescentes a idosas, mas a grande maioria é formada por mulheres entre 30 e 55 anos. Também é comum encontrar alunas que antes eram sedentárias. ?Estava parada, mas não curtia a idéia da badalação das academias. Aqui me sinto mais à vontade?, afirma Paula Visconti, de 38 anos, aluna da Contours. E foi o próprio marido que a incentivou, apoiado pelo ambiente só de mulher. ?Ele que trouxe o telefone.? E de fato homens não entram. ?Nem passam da recepção?, avisa Celi Yamamoto Pinto, dona da Curves Pompéia, que tem como único funcionário - do lado de fora - um manobrista. Ginástica expressa Contours, Curves e 30? In Shape são exemplos de academias que adotaram a ginástica expressa, em 30 minutos. Com algumas diferenças entre os aparelhos, todas têm estações de exercícios que duram menos de um minuto. Assim, as alunas fazem por duas ou três vezes o circuito, intercalando exercícios localizados e aeróbicos. Além de tornar o condicionamento dinâmico, o método evita indesejáveis ?congestionamentos? de aparelhos, comuns em academias convencionais. Neste conceito vindo dos EUA tudo é pensado, até a música que sai dos alto-falantes: uma gravação avisa quando a aluna deve trocar de estação de ginástica. Também não há espelhos, o que para todas essas academias evita constrangimentos e concentra a aluna nos exercícios. A intensidade dos movimentos é o que vai determinar a perda calórica, mas todas garantem que essa meia hora é suficiente para reduzir gorduras e dar bom condicionamento, desde que a freqüência seja de pelo menos três vezes por semana. Há ainda professoras o tempo todo orientando e corrigindo as alunas. E os clubes da luluzinha se diversificam. Liana Miyahara gostou da idéia e montou a Anima. O diferencial é a ginástica personalizada, tendo uma professora acompanhando o treinamento e o tempo varia conforme as necessidades e limites da aluna. ?A aula é direcionada para o que ela quer e pode?, diz Liana. Para quem não curte fazer ginástica entre quatro paredes, uma opção é a TPM (sigla de Treinamento Para Mulheres), que usa parques para exercícios localizados, caminhada e corrida em pouco mais de 1 hora. A treinadora Adriana Piacsek explica que com mulheres pode trabalhar glúteos, abdômen e pernas - partes preferidas do público feminino. ?Já homens gostam de trabalhar braços e não daria certo misturar.? A TPM tem hoje cerca de 70 alunas, sendo que 80% são casadas e na faixa de 30 a 40 anos. Contatos - Anima: 5052-8167; Contours: 3868-3141; TPM: 8282-2827; 30? In Shape: 3057-0932; Curves: www.curves.com.br.