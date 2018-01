Mais opções para os indecisos

Mesmo com tantas opções de cursos e carreiras já disponíveis, as instituições de ensino superior estão sempre a procura de novidades para cativar os vestibulandos. A principal delas é ampliar a grade de cursos e investir em novas áreas do conhecimento. E novas opções de cursos não faltam este ano. Conheça algumas das novidades que integram o vestibular 2008. O Centro Universitário Senac, por exemplo, inclui este ano cinco novos cursos de bacharelado para o campus Santo Amaro. São eles: Artes Visuais, Teatro, Ciências Contábeis, Nutrição e a Licenciatura em Pedagogia. Já na Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), as novidades são seis: Comunicação Social - Cinema, Ciências Sociais, Física (Licenciatura), Logística Empresarial, Produção Multimídia (Animação Digital) e Radioproteção e Radiologia. Os três últimos são cursos de graduação tecnológicos. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (Imes) também decidiu investir na modalidade de curta duração tecnológica para o próximo ano. As novidades são os cursos de Radiologia, Banco de Dados e Comércio Exterior. MANUTENÇÃO AERONÁUTICA De olho na falta no mercado de um profissional intermediário entre o mecânico e o engenheiro, detectada pelas companhias aéreas, a Uni Sant?Anna lançou o curso de graduação de tecnologia em Manutenção Aeronáutica. Com duração de três anos, o curso é voltado tanto ao aluno que concluiu o ensino médio e procura uma carreira quanto ao mecânico já licenciado. O novo curso de graduação da Universidade São Judas Tadeu para 2008 é o de Engenharia Elétrica com ênfase em Controle e Automação. A graduação, com duração de cinco anos, tem como objetivo preparar os engenheiros para atuarem em controle de processos industriais, automação industrial, redes industriais e sistemas supervisórios, instrumentação e robótica. A Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap) também tem novidades e lança para 2008 o curso de graduação em Engenharia da Computação. A duração é de cinco anos. A unidade carioca da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) tem novidade, a partir do próximo ano, no curso de Administração. O curso passará a oferecer duas linhas de formação: uma mais tradicional, relacionada com a área de Negócios, e outra inovadora, voltada ao Marketing e Entretenimento. Inédito no País, o curso pretende formar alunos capazes de atuar no mercado de entretenimento como gestores, mediadores entre empresas e públicos e produtores de conteúdo para novas mídias. Os profissionais poderão também atuar como empreendedores de empresas de entretenimento ou em empresas privadas ou públicas.