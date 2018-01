Mais médicos se demitem em AL e PE

Cerca de 150 médicos da rede de saúde pública de Alagoas pediram demissão coletiva ontem. É a segunda leva de profissionais da saúde que pede exoneração. Há 15 dias, outros 14 médicos se demitiram e deixaram desfalcado o Hemocentro de Alagoas (Hemoal) e a Unidade de Emergência Armando Lages, principal pronto-socorro do Estado. Em greve desde 28 de maio, a categoria reivindica 50% de reajuste salarial, o que elevaria o menor salário no Estado para R$ 1.500. O governo oferece 5% de aumento. A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou ontem que mais 51 médicos das três maiores unidades de emergência do Estado pediram demissão, totalizando 111 profissionais que se afastaram desde o dia 20 de julho. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), assinou decreto autorizando contratação de médicos em caráter de urgência. A idéia é contratar 120 profissionais para substituir os demissionários.