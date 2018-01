Mais gente deixa a fé de modo gradual

Estudo publicado nos EUA pelo Fórum Pew sobre Religião e Vida Pública diz que cresceu o número de americanos que mudou de religião ou abandonou a fé de forma gradual - em vez de deixarem as igrejas por discordâncias em relação às suas políticas. Mais de 75% dos ex-católicos e cerca de 50% dos ex-protestantes disseram que deixaram de crer "com o passar do tempo". Escândalos sexuais de sacerdotes, por exemplo, afetaram só 2% dos ex-católicos.