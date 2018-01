Mais 49 casos são confirmados

O Ministério da Saúde confirmou ontem 49 novos casos de infecção pelo vírus Influenza A (H1N1) da gripe suína. Com os novos casos, chega a 180 o total de pessoas que já contraíram o vírus no País. São Paulo é o Estado com maior número de casos (80), seguido por Santa Catarina e Rio de Janeiro (26, cada), Minas Gerais (20) e Distrito Federal (10). Todos pacientes passam bem segundo o ministério. Pessoas que estiveram em contato com os pacientes estão sendo monitoradas. O ministério acompanha ainda 184 casos suspeitos. Devido à quantidade de novos casos, o tipo de transmissão - autóctone ou contraído no exterior - só será divulgado durante a semana. Até sexta-feira eram 23 casos autóctones, todos de pessoas vinculadas a pacientes infectados em outros países.