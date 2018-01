Mais 4 pessoas morrem no Rio Grande do Sul

Mais quatro pessoas morreram no RS com a gripe suína, confirmou a Secretaria de Saúde do Estado. Com isso subiram para 11 as mortes no RS e 15 no País. Veja também: Religiões adaptam tradições à gripe suína H1N1 se propaga a 'velocidade sem precedentes', diz OMS Vídeo: Isaías Raw fala sobre criação de uma vacina Veja as últimas notícias da pandemia e da situação no Brasil Duas foram em Uruguaiana: uma menina de 5 anos, dia 15, e uma mulher de 36, grávida de 8 meses, dia 16. Também morreram um homem de 40, dia 17, em Santa Maria, e outro de 29, em São Borja, dia 6. Um soldador de 24 anos morreu ontem com pneumonia em Caxias do Sul e material foi coletado para determinar se ele tinha a gripe suína.