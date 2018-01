A Polícia Civil identificou mais duas vítimas do trote que queimou estudantes da Fundação de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul (SP). Agora são quatro jovens atacados com produtos químicos que causaram queimaduras de primeiro e segundo graus, entre eles uma grávida. O delegado encarregado vai ouvir a aluna acusada das agressões.