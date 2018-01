Maior planeta fora do Sistema Solar intriga cientistas

Uma equipe de astrônomos do projeto Transatlantic Exoplanet Survey (TrES) anunciou ontem a descoberta do maior planeta extra-solar (que não faz parte do nosso sistema solar) conhecido até hoje. Batizado de TrES-4, ele foi localizado na constelação de Hércules, a cerca de 1.400 anos-luz da Terra, e é 70% maior que Júpiter. Distante "apenas" 7 milhões de quilômetros de sua estrela, o TrES-4 é superaquecido, com temperatura média de cerca de 1,3 mil°C. "O TrES-4 tem densidade extremamente baixa", afirmou Georgi Mandushev, astrônomo do Observatório Lowell, no Arizona, e principal autor do artigo que detalha a descoberta. "Sua densidade é de cerca de 0,2 grama por centímetro cúbico, mais ou menos a densidade de madeira balsa (utilizada em aeromodelismo)." A característica, aliada ao tamanho, é um novo quebra-cabeça para a ciência. "Ele é maior, em relação à sua massa, do que é possível explicar hoje pelos modelos existentes sobre planetas gigantes superaquecidos", comentou Edward Dunham, cientista de instrumentos do Observatório Lowell. "Mas os problemas são bons, porque aprendemos novas coisas ao resolvê-los." Devido à baixa força gravitacional exercida pelo TrES-4 em sua atmosfera superior, parte dela provavelmente "escapa", deixando um rastro semelhante ao de um cometa. EM TRÂNSITO O TrES-4 foi localizado por astrônomos em busca de planetas em trânsito, fenômeno em que a trajetória de um planeta passa diretamente entre sua estrela-mãe e a Terra. "O TrES-4 bloqueia cerca de 1% da luz da estrela quando passa em frente a ela", disse Mandushev. "Podemos medir essa pequena gota no brilho da estrela e deduzir a presença de um planeta ali", explicou Mandushev. O projeto TrES é formado por uma rede de pequenos telescópios automatizados nos Estados americanos de Arizona e Califórnia e nas Ilhas Canárias, da Espanha. A pesquisa é financiada pela Nasa, a agência espacial americana. Mais detalhes sobre a descoberta do novo gigante do espaço e suas características serão publicados na revista especializada Astrophysical Journal.