Maior parte dos alunos vai para a FFLCH

A maior parte dos alunos de escolas estaduais da capital aprovados na Universidade de São Paulo (USP) está em cursos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). Foram 251 dos 766 estudantes - o que equivale a 32,7% - ingressantes na mais antiga unidade da instituição. Para o diretor da FFLCH, Gabriel Cohn, uma das razões é o fato de a faculdade oferecer período noturno em quase todos os seus cursos. "Há alunos que acreditam também que o nível de exigência do curso é menor do que o de um curso na Poli, por exemplo", diz Cohn. As notas de corte e a concorrência, ambas mais baixas na Fuvest, também aproximam candidatos da FFLCH e os afastam de Medicina ou Jornalismo. A Escola de Comunicações e Artes (ECA) teve 33 aprovados de escolas estaduais da capital. A Faculdade de Medicina, 10, e a Faculdade de Economia e Administração (FEA), 33. O curso de Direito recebeu 2,34% dos alunos. A segunda unidade que mais aprovou estudantes de escolas pública foi a USP Leste, campus que tem cursos novos, como Políticas Públicas e Marketing. Foram 171 aprovados.