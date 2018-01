Maior parque de restinga é anunciado

O Ministério do Meio Ambiente e o Estado do Rio anunciaram a criação do maior parque de restinga do mundo, o Parque do Gruçaí, no neorte fluminense, e a ampliação do Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana, que passou de 46. 350 para 58.790 hectares. "Estamos correndo atrás de 400 anos de destruição", disse o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. Ele disse que a meta é dobrar a área protegida de mata atlântica.