Mães protestam contra fim de convênio com creches

Cerca de 50 mães que têm filhos matriculados na creche Girassol, na Avenida Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, protestaram ontem em frente à Secretaria Municipal da Educação contra problemas na administração da unidade. Elas temiam que os filhos ficassem sem atendimento depois da rescisão do convênio entre a Prefeitura e o Grupo Assistencial São Januário, responsável pela gestão de outras seis unidades. Com o fim do contrato, duas unidades vão ficar sem atendimento até o dia 11. As outras cinco, entre elas a Girassol, continuarão sendo atendidas até o dia 22 pela São Januário, até que a Prefeitura faça novos convênios.