Mãe da menina passa mal no enterro

O funeral de Jacqueline Ruas, em São Caetano do Sul, na manhã de ontem, foi marcado pelo desmaio de sua mãe, Maria Aparecida, que precisou ser carregada pelo marido até o carro da família, assim que o padre começou a falar. Uma ambulância foi chamada e levou Maria Aparecida ao pronto-socorro de São Caetano. Acompanharam a cerimônia parentes, amigos da família e colegas de escola da adolescente. A tia da jovem, Magda Paz dos Santos, afirmou que "em nenhum momento a família foi avisada do estado de saúde de Jacqueline". "Houve negligência, não sabemos se dos médicos ou da companhia de turismo." Até o fechamento desta edição, o perfil de Jacqueline no site de relacionamentos Orkut havia recebido cerca de 7,3 mil mensagens de apoio.