Um macaco descoberto recentemente na Amazônia já corre risco de extinção, segundo o chefe do Centro de Proteção de Primatas Brasileiros do Instituto Chico Mendes, Marcelo Marcelino. A espécie Cacajao ayresii vive na área do Pico da Neblina, no Estado do Amazonas, e sofreria a pressão do desmatamento e da caça.