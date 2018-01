Lula volta a defender debate sobre aborto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu ontem a realização de um debate sobre o aborto. Ao participar da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, o presidente disse que o assunto não pode ser tabu. "Não se trata de ser contra ou a favor, mas discutir com franqueza, porque é uma questão de saúde pública", disse, sob aplausos de representantes de entidades que defendem a legalização do aborto. No discurso, Lula afirmou que pessoalmente é contra a prática do aborto. Avaliou, porém, que é necessário um debate. "Ora, meu Deus, quantas madames fazem aborto fora do País", disse ele, lembrando que muitas outras mulheres, na periferia das cidades brasileiras, submetem-se ao procedimento em clínicas clandestinas. "Não podemos ter medo de debater. Pouca gente gosta mais da vida do que eu. Mas é preciso ter debate", completou. A posição do presidente não é novidade. Em maio do ano passado, em entrevista, Lula declarou: "Eu tenho um comportamento: como cidadão, sou contra o aborto. Agora, como chefe de Estado, sou favorável a que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública, porque é preciso que o Estado dê atenção a pessoas que tiveram uma gravidez indesejada. Se o Congresso quiser fazer um debate, será bem-vindo. O papa defendeu um conceito da Igreja. Eu tenho a minha visão e ela continua inalterada. Sou contra o aborto." No discurso de ontem, o presidente não fez nenhuma referência a questões polêmicas na área de direitos humanos, como a punição a torturadores da época do regime militar e a abertura de arquivos da ditadura.