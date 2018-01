Lula pediu pressa no julgamento de ação pelo STF

O ressarcimento ao SUS é um dos pontos contestados por Ação Direta de Constitucionalidade (Adin) da Confederação Nacional de Saúde, apresentada ao Supremo Tribunal Federal em 1998 - e ainda pendente de julgamento de mérito. "Em outubro o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu preferência no julgamento da ação, o que foi deferido pelo relator, ministro Marco Aurélio de Mello", diz o advogado Dagoberto Lima, integrante da Câmara de Saúde Suplementar. Sexta-feira, Marco Aurélio disse que não se pode prever se o julgamento será em 2009, pois outros processos também têm preferência. Mas que o prazo ocorrerá dentro do "humanamente possível". 10 PROBLEMAS QUE PERSISTEM NO SETOR Planos coletivos fora de controle: O governo não regula preços de 70% dos planos, os coletivos (feitos para empresas e seus funcionários) e cujos contratos podem ser rescindidos unilateralmente Sumiço do plano individual e epidemia de falsos coletivos: Seguradoras, principalmente, deixaram de oferecer planos individuais por causa do maior controle da ANS. Empresas passaram a ofertar falsos coletivos, a partir de CNPJs emprestados ou exigindo grupos de apenas três pessoas Planos antigos, mais abusos: 10 milhões de planos antigos, assinados antes de 1.º de janeiro de 1999, não têm de cumprir a atual regulamentação do setor, o que submete consumidores a aumentos além dos autorizados pela ANS e negativas de cobertura de alguns problemas de saúde Exclusões de tratamentos: Continuam as batalhas judiciais para obter tratamentos que os planos se negam a cumprir, principalmente de tecnologias e medicamento avançados, caso das quimioterapias orais. A maioria dos transplantes também ainda não é coberta, assim como acidentes de trabalho Quebra de operadoras: Mercado passa por fase de concentração, com quebra de operadoras nos últimos anos e compra de carteiras por poucos grandes grupos. Consumidor sofre com a mudança da rede de atendimento Interferência no trabalho dos médicos: 43% dos médicos apontaram interferência dos planos em sua autonomia em pesquisa feita em SP em 2007. Veto a exames e tratamentos são algumas delas. Além disto, exigência de trabalho exclusivo para um plano. Valores da remuneração são defasados Expulsão de idosos: A lei permite aumentos de até 500% da primeira até a última faixa etária e preços acabam impossibilitando a permanência de idosos. Além disso, empresas desrespeitam o veto à concentração excessiva de reajuste nas últimas faixas etárias, apontou pesquisa Não ressarcimento ao SUS: Até hoje, na maioria dos casos, o SUS não recebe reembolso pelo atendimento de clientes de planos de saúde, que devem cerca de R$ 500 milhões ao sistema público, segundo estimativa da ANS Ação não julgada no STF: Está pendente de julgamento de mérito no Supremo Tribunal Federal ação que questiona o ressarcimento e a validade da lei dos planos para contratos antigos. Em 2003, liminar suspendeu a validade da lei para os contratos antigos Operadoras vão à Justiça contra melhorias: Atualmente o novo rol de procedimentos mínimos, que devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos, é questionado na Justiça por operadoras do setor