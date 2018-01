O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou ontem o Pólo de Virologia do Instituto Oswaldo Cruz, que recebeu R$ 19 milhões do Ministério da Saúde e será utilizado para pesquisa básica em gripe, rubéola, diarréias virais, hepatites, dengue e febre maculosa. São 9 laboratórios e 10 serviços de referência instalados em 6 mil m2 do novo prédio.