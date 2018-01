Lula cometeu erro ao falar sobre números de SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em evento com 3.500 prefeitos no último dia 10, criticou a gestão tucana em São Paulo ao tratar de dados de analfabetismo. No discurso, Lula usou o número de forma errada. "Kassab, você vai cair da cadeira. Você não sabe e eu não sabia, mas no Estado de São Paulo ainda temos 10% de analfabetos. O Estado mais rico da Federação. Significa que tem alguma coisa errada", disse o presidente, causando constrangimento para o prefeito Gilberto Kassab (DEM), aliado do governador José Serra (PSDB). Na realidade, o Estado tem 4,6% de analfabetos, um porcentual abaixo da média nacional, que está em 10%. Na edição do discurso publicada no site do Planalto, foi feito o acerto: "No Estado de São Paulo, nós ainda temos 10% (do total) de analfabetos no Brasil." Serra minimizou o equívoco cometido por Lula e disse que não viu "má-fé", mas erro do Ministério da Educação.