O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em pronunciamento transmitido por emissoras de rádio e TV para marcar o início do ano letivo, que os pais devem participar "ativamente da vida da escola" e cobrar resultados. Entre as medidas já anunciadas, Lula reafirmou que nos próximos dias lança o programa para levar internet às 55 mil escolas urbanas do País.